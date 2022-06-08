Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 500 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1393 танка и 3429 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 июня потери личного состава противника составляют около 31 500 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
танков – 1393 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 3429 (+13) ед,
артиллерийских систем - 703 (+9) ед,
РСЗО - 213 (+6) ед,
средства ПВО - 96 (+0) ед,
самолетов - 212 (+0) ед,
вертолетов - 178 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
крылатые ракеты – 125 (+0),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
специальная техника – 53 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - отметили в Генштабе.