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Усталости от Украины в Европе нет, это российский нарратив, - Стефанчук

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Усталости от Украины в Европе нет, это российский нарратив, - Стефанчук
Потеря интереса или усталость от Украины в Европе – это откровенный российский нарратив.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью Politico.

"Так Россия хочет породить уныние, сломать волю к борьбе. Встречи, которые провожу в странах ЕС, демонстрируют мне противоположное. Есть большой интерес и политиков, и обычных людей к Украине и этот интерес растет", - отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что тех скептиков, которые теряют интерес к Украине, не интересует собственное будущее.

"Не надо находиться в иллюзии, что Путин остановится на Украине. Поэтому я всегда говорю европейцам: откройте глаза – война уже в Европе. И вопрос того, как мы ее остановим – это уже наш общий вопрос", – добавил глава ВР.

Спикер парламента добавил, что важно, чтобы европейские политики слушали и слышали Украину.

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Топ комментарии

  • Jonathan Jones
    Стефанчук, традиционно, врет.
    В Европе десятки тысяч политиков. Стефанчук поговорил с несколькими.
    В Европе проживает около 500 млн. "обычных людей". Стефанчук поговорил с несколькими.
    Стефанчук не анализировал динамику частоты упоминаний Украины в СМИ Европы за последние 3 месяца. Он понятия не имеет возрастает или уменьшается интерес к Украине. (спойлер: уменьшается).
    Стефанчук, традиционно, врет.
  • Jami Jami
    Общественность в Европе уже сделала свой выбор. Документы подписаны, бурократическая машина завелась и поехала. Сейчас уже ничто не способно остановить ее ход. Курс взят на уничтожение путинского режима. Бюрократия ЕС это вам не хухли-мухли. Никакие политики и интерессанты остановить систему уже не в состоянии. Приоритеты при этом - не допустить расширения географии военных действий и ликвидировать любыми способами возможность (и повод) для ядерного удара. Поэтому все политики и полезные идиоты, которые сейчас пытаются "примирить" мир со старым маразматиком обречены на провал по определению. Это работает сейчас против РФ, маневр отвлечения, чтобы дать путину какую-то иллюзию надежды, дабы не загонять его в угол окончательно. Замысел, скорее всего в том, чтобы успокаивать его как психопата-террориста, захватившего людей в заложники. До тех пор пока не появится возможность уложить его одним метким выстрелом.
  • Валерия Ларченко b661826f
    При чем СМИ ?Главное,чтоб помогали,а СМИ никогда и ни о ком не будут писать с одной и той же динамикой год -так что у вас не спойлер ,а ерунда
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