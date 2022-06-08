Усталости от Украины в Европе нет, это российский нарратив, - Стефанчук

Потеря интереса или усталость от Украины в Европе – это откровенный российский нарратив.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью Politico.

"Так Россия хочет породить уныние, сломать волю к борьбе. Встречи, которые провожу в странах ЕС, демонстрируют мне противоположное. Есть большой интерес и политиков, и обычных людей к Украине и этот интерес растет", - отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что тех скептиков, которые теряют интерес к Украине, не интересует собственное будущее.

"Не надо находиться в иллюзии, что Путин остановится на Украине. Поэтому я всегда говорю европейцам: откройте глаза – война уже в Европе. И вопрос того, как мы ее остановим – это уже наш общий вопрос", – добавил глава ВР.

Спикер парламента добавил, что важно, чтобы европейские политики слушали и слышали Украину.

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