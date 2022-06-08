Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции: не 15%, а 20% до конца года

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по инфляционным процессам в Украине. Падение ВВП прогнозируется на уровне 44%.

Об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Растет инфляционное давление... Таким образом, на данном этапе ожидается, что инфляция продолжит расти и может достичь 20% в декабре (против 15% в наших апрельских прогнозах)", – сказал Банерджи в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обсусловлен необходимостью покрытия бюджетных потребностей в марте-мае за счет монетизации Нацбанка.

"Международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут, по-прежнему, иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.

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При этом ВБ оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на уровне 44%.

"Но из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще длятся боевые действия, мы не можем быть уверенны в наших предварительных прогнозах относительно возобновления в среднесрочной перспективе", – отметил Аруп Банерджи.