В ООН подтвердили гибель 4253 и ранение 5141 гражданского с начала вторжения РФ в Украину

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 4253 и ранение 5141 гражданского из-за полномасштабной войны России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, это данные с 24 февраля до полуночи 6 июня, сообщили в УВКПЧ ООН.

Среди погибших – 272 детей.

При этом в организации отмечают, что реальные цифры – значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении ".

Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистики".

В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

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