Новости

Рассчитываю, что Украина получит статус кандидата в ЕС 24 июня, - Стефанчук

1 19217
Рассчитываю, что Украина получит статус кандидата в ЕС 24 июня, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что во время председательства Франции в Совете Европейского Союза Украина 24 июня получит статус страны – кандидата на вступление в ЕС.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина пишет текст истории кровью своих лучших сыновей и дочерей и ждет, что Европа пропишет слово "кандидат" чернилами. Об этом говорил с президентом Сената Франции Gérard Larcher. Надеюсь, что 24 июня под председательством Франции будет принято это великое историческое решение. Протягиваю руку дружбы с просьбой протянуть руку помощи", - написал Стефанчук.

По словам главы украинского парламента, Жерар Ларше заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции в своих евроинтеграционных устремлениях.

Он также сообщил, что президент Сената Франции принял приглашение посетить Украину и пообещал сделать это как можно скорее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина не получит сигнал о членстве в ЕС, его получит Путин, - Стефанчук

"Когда я поеду в Киев, то это для того, чтобы быть полезным Украине", - процитировал Стефанчук Ларше.

Как сообщалось, Стефанчук находился с визитом во Франции.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    на кій рахівниці розраховуеш??
    а Угорщина??? а баба-яга проти !!!
  • Bodalux
    Суки нам потрібно в НАТО. Навіть, якщо ми 24 червня відразу станемо членами ЄС, а що зміниться для громадян, та нічого. Війна триває і далі, а зелені курви вже ділять між собою гроші, які будуть іти на відбудову України, але в разі перемоги. З вашими "хотєлками", щоб ще не про*бали державу.
  • Бенина Мама
    Вступление в ЕС и НАТО записано в Конституции Украины. Всё, что делается ради этого, является нужным и правильным независимо от того, кто именно это озвучивает.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости