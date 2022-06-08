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15-летний украинец помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, - The Telegraph

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15-летний украинец помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, - The Telegraph
15-летний парень помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, которая направлялась в Киев в конце февраля.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

15-летний Андрей Покраса использовал свой квадрокоптер, чтобы обнаружить вражескую колонну. Помочь в этом его попросили украинские защитники.

"Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом районе. Он настоящий герой, Герой Украины", - рассказал командующий отделением беспилотной разведки ВСУ Юрий Касьянов.

"Они (военные. - Ред.) предоставили нам информацию, где примерно может быть российская колонна. Наша цель заключалась в том, чтобы найти точные координаты и передать их солдатам. Это была одна из самых больших колонн, которая двигалась на Житомирской трассе, и нам удалось ее найти. Засечь ее удалось из-за того, что водитель одного из грузовиков часто включал фары", - отметил парень.

Координаты передали подразделению терробороны, которое затем смогло остановить силы вторжения вблизи Березовки, находящейся примерно в 40 километрах к западу от Киева.

Участие Андрея в этой операции подтвердили его родители, командир отделения беспилотной разведки Касьянов и глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк.

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Топ комментарии

  • Oleg Zaporogec
    Навіщо світити хлопця? Кацапської агентури повно
  • Aleks_15
    вы сепарам предателям морды заклеиваете, а пацана все данные выложили.
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Бойся кацапня.
    У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
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