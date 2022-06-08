Оккупанты планируют провести "референдум" о присоединении Запорожской области к РФ в этом году
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В этом году оккупанты собираются провести в Запорожской области "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию.
Об этом заявил так называемый "представитель администрации региона", коллаборант Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ состоится в этом году, подготовка к нему начата и продлится несколько месяцев", - говорится в сообщении.
Ранее он также заявлял, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят почти 80% жителей.
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