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Оккупанты планируют провести "референдум" о присоединении Запорожской области к РФ в этом году

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Оккупанты планируют провести "референдум" о присоединении Запорожской области к РФ в этом году
В этом году оккупанты собираются провести в Запорожской области "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию.

Об этом заявил так называемый "представитель администрации региона", коллаборант Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ состоится в этом году, подготовка к нему начата и продлится несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее он также заявлял, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят почти 80% жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонщину и Запорожскую область присоединят к РФ в течение года, - член Совета Федерации РФ Цеков

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    " росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
  • VOLVO XC 70
    а Россия уверена, что она осенью будет в Запорожье, Херсоне и на Донбассе, и даже в Крыму?! я что то не очень уверен.. а если и так- то больше им бы удержать то что надкусили....а не то чтобы прожевать-- а уже тем более проглотить .....а фантастикой выглядит переварить поглощенное и усвоить себе же на пользу.... может и несварение желудка появится или разрыв кишок от передания..
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Вот взяли бы и повесили его, а на табличке написали партизаны Украины за предательство и колоборационизм
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