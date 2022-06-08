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Главный раввин Москвы покинул Россию из-за требования власти поддержать "спецоперацию" в Украине, - Цаплиенко

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Главный раввин Москвы покинул Россию из-за требования власти поддержать "спецоперацию" в Украине, - Цаплиенко
Священнослужителя Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать действия РФ, но он отказался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм украинского журналиста Андрея Цаплиенко, об этом сообщила невестка раввина в Twitter.

"По ее словам, священнослужителя Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать действия РФ, но он отказался. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль. Гольдшмидт занимает должность главного раввина России более 30 лет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Muni
    Рабіна закликали підтримати фашизм? Більшої маячні я в житті не чув.
    А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
  • Rulya Kosh
    Респект равину, тавелика подяка .
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    По ходу шановний Ребі теж укрофашист 🤗🤗🤗!
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