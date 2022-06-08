Украденное украинское зерно Россия вывозит в Турцию по поддельным документам, - посол Боднар

Украденное украинское зерно Россия завозит автотранспортом в оккупированный Севастополь, оттуда вывозит судами в российские порты, после чего оно по поддельным документам уже идет как "российское".

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как нам сообщают, по документам завозится не украинское зерно и не из украинских портов. На самом деле происходит следующее: агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, будто это российское зерно", – сказал он.

Боднар объяснил, что, если бы эти грузы заходили в турецкие порты по документам из оккупированных Севастополя или Херсона, их не принимали бы, а поскольку их якобы завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет.

"Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и были основания для прекращения движения этих судов", - добавил дипломат.

Боднар также отметил, что участники этих сделок, которые надеются в дальнейшем сотрудничать с Украиной, столкнутся с серьезными ограничениями, особенно компании, покупающие ворованное.

"Мы передали турецкой стороне перечень судов, которые используются россией и третьими сторонами для нелегального вывоза ворованного зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать", - подытожил он.

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