В результате вражеских обстрелов пять человек погибли, 12 получили ранения за минувшие сутки на Харьковщине, - Синегубов

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьков и область из РСЗО и артиллерии, за сутки – пятеро погибших, 12 раненых среди мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Днем и ночью оккупанты обстреливали Шевченковский и Индустриальный районы Харькова, поврежденны жилые дома, админпомещения и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения. В целом по г. Харьков в течение суток один человек погиб, шесть получили ранения", - написал Синегубов.

Он сообщил, что в населенных пунктах области также есть раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов: "В Харьковском районе обстреляны с. Циркуны, с. Черкасская Лозовая, пгт Слатино, повреждены частные дома. В частности, в Черкасской Лозовой 2 человека погибли, 3 ранены, в Коробочкино – 1 погибший, 1 раненый, в Печенегах – 1 погибший, 2 раненых".

"Это все тяжкие военные преступления против мирного населения Харьковщины! Поэтому еще раз призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги, война продолжается, как и коварные обстрелы оккупантов!" – написал Синегубов.

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