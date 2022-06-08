Глава комиссии по избранию главы САП Коваль отказалась собрать заседание, - Жернаков
Об этом Жернаков пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что собрать заседание глава комиссии обязана по закону, ничего она, конечно, не собрала. В ответ лишь запостила какое-либо решение суда, которое НИЧЕГО вообще не меняет юридически. Не понимает ли она этого или делает вид, что не понимает (хотя вроде бы является профессиональной юристкой) - вопрос остался открытым", - написал Жернаков.
По его мнению, если в конце июня Украина не получит статуса кандидата в члены ЕС, ответственность за это будет нести в том числе и Коваль. Потому что избрание главы САП - "это то, что ЕС и Байдену прямо и письменно обещал Зеленский. И это то, что ее руками он категорически отказывается выполнять".
Екатерина Коваль тем временем опубликовала в фейсбуке разъяснение НАБУ о том, что до конца военного положения Агентство не проводит спецпроверки по кандидатам на государственные должности.
Напомним, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.