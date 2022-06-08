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В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей, посевная кампания была проведена успешно, - Шмыгаль

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В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей, посевная кампания была проведена успешно, - Шмыгаль
Украина начинает готовиться к сбору урожая.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в Украине уже начинают готовиться к сбору урожая.

"Понимаем основные вызовы, которые стоят сейчас перед аграриями. Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает меры по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур".

Второе, сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.

Третье, обеспечение горючего для аграриев", - пояснил премьер.

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Топ комментарии

  • Алик Асланов
    Я думаю в правительстве умные люди,и они понимают что эти твари будут пытаться уничтожить поля ,там где достанут будут стрелять,а те что далеко могут использовать продажных мразей для уничтожения.
  • Alexandr Semenov ea626961
    Ага - проведена. В основному посівним матеріалом, що вже був в наявності. Підживлення - в межах закупленого раніше, хімія - по мінімуму, на залишках пального. Агрохолдинги массовой скорочують людей. Фермери - на позиціях "що виросте,ите й буде", бо ні палива, ні хімії ні добрив + велика проблема з призовом, бо мінагрополітики броню їм здебільшого не зробив. Урожай цього року - мінімум в два раза менший від тогорічного.
  • Александр Захаров
    особенно много засеяли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях... что он несёт?
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