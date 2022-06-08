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Оккупанты расстреляли машиниста тепловоза в Запорожской области, - "Укрзализныця"

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Оккупанты расстреляли машиниста тепловоза в Запорожской области, - "Укрзализныця"
Российские военные расстреляли машиниста тепловоза Пологовского локомотивного депо регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграме.

"Безжалостная война унесла жизнь настоящего украинского патриота, героя-железнодорожника, который даже в оккупации мужественно исполнил свой долг перед Украиной. Роман Семененко работал машинистом тепловоза Пологовского локомотивного депо регионального филиала Приднепровской железной дороги. Он - из железнодорожной династии, продолжил дело отца и старшего брата. Когда Пологи оккупировали российские захватчики, железнодорожник отправил семью в безопасное место, а сам присоединился к местному движению сопротивления. Его участники действенно наносили ущерб врагу", - говорится в сообщении.

По информации одного из побратимов, оккупанты выследили Романа и арестовали. Пытали и допрашивали, требуя раскрыть информацию о хранении оружия и местонахождении старшего брата, который вместе с другими пологовчанами противодействовал врагам в Запорожской области. Роман не признался и никого не сдал. Его расстреляли.

У Романа остались жена и тринадцатилетняя дочь Полина.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Слава Герою! Вічна пам'ять та низький уклін... Смерть кацапсятині!
  • Amber
    Москалі кляті , за всі злодіяння на нашій землі відповідатимете і перед
    законом , і перед нашими воїнами !
    Пощади вам не буде , НІКОЛИ 😠
  • Мобильный крематорий
    Нужны симметричные ответы. Я имею ввиду расстрелы кацапов и манкуртов. Не надо шума и камер, просто уничтожать. Нельзя победить, когда ты играешь по всем правилам, даже самым дебильным, а у врага полностью развязаны руки.
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