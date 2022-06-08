В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, к работе возвращаться "умоляют" даже пенсионеров, - Андрющенко

Отсутствие врачей в оккупированном Мариуполе – это наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины.

Об этом пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря уже об отсутствии узких специалистов. Мариупольцам предлагают "подождать" или ехать в Донецк. Самостоятельно", - говорится в сообщении.

"На фото список врачей Мариупольской больницы №3. Фактически она обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где не менее 70 тыс. человек. Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины. Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном. В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию", - добавил советник городского головы.

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