Жителя Луганщины посадили на 8 лет: сливал врагу информацию о ВСУ

Мужчина вступил в сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию военнослужащих Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В апреле 2022 года мужчина вступил в преступный сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию лиц из числа вооруженных сил Российской Федерации. Осужденный должен был собирать информацию о местах дислокации подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, их численности и маршрутах передвижения на территории города. Данные он должен был передавать представителям иностранного государства", - говорится в сообщении.

Информацию о ВСУ он собрал в Новодружеске в конце апреля и передал сообщнице.

Теперь мужчину признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорили к 8 годам лишения свободы.

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