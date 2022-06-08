Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины и обеспечение продовольственной безопасности
3 13418
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", - отметил глава государства.