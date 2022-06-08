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Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины и обеспечение продовольственной безопасности

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Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины и обеспечение продовольственной безопасности
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", - отметил глава государства.

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Топ комментарии

  • Marko Lukash
    Німеччина - так . Шольц , Меркель,Шрьодер - чомусь ні .
  • Виктор Бороветский
    Шмальц завжди радий побалакать за допомогу. За його ж словами він обіцяв її більше всіх.
    От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    То в Німеччині соняшникова олія закінчилась. Це не жарт. Вони її з України в основному імпортували.
    То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
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