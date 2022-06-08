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Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба

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Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба
Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в ходе общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина отвечает критериям статуса кандидата, но в Европе все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.

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"Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.

"Я не вижу никаких рациональных аргументов у наших скептиков", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Що б ви розуміли,статус кандидата надає повне фінансування з фондів ЕС,для структурних перебудов,ця програма розрахована на багато років поки небуде досягнуто певних критеріїв для повноправного членства.Британія наш друг, але стільки фінансів вони не зможуть влити в Україну,з іншого боку , статус кандидата незаважає співробітництву з Лондоном.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А Кулєба знає, що Зєлєнскій задля набуття Україною статусу кандидата письмово, у меморандумі пообіцяв призначити прокурора САП і досі цього не зробив?
  • Альона Луценко
    Британія пропонувала нам нову спілку, як на мене то краще.
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