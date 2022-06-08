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Рашисты присылают угрозы на телефоны украинским воинам, призывают предать присягу, сложить оружие и сдаться в плен, - Генштаб ВСУ

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Рашисты присылают угрозы на телефоны украинским воинам, призывают предать присягу, сложить оружие и сдаться в плен, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты грозят украинским военным.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужбы России пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага. Усиливаются угрозы персональным данным (фамилии и имени лица, кода плательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры "Телеграм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап".

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"В тексте угроз речь идет о якобы точной установке места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение; отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары. Присланные такого типа угрозы направлены в первую очередь, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.

Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее)", - пояснили в ВСУ.

Отмечается, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой.

"Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями - "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем", - подытожили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    СКАЖУ ОДНЕ:
    Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
    Тупо "перли на кулемети".
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    А рабссиянам понравилось постоянно ходить вслед за русским военным кораблем...
  • Мобильный крематорий
    Чисто психологическая атака, возможная благодаря предателям, которые до горячей фазы войны успели слить часть данных. Кацапы никогда не угрожают, когда хотят напасть. Наоборот, всячески делают вид, что атаковать не будут, чтобы объект агрессии потерял бдительность.
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