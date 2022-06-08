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В Киеве воруют блокпосты, - председатель Оболонской РГА Фесик

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В Киеве воруют блокпосты, - председатель Оболонской РГА Фесик
Неизвестные разбирают блоки, забирают мешки с песком и противотанковые ежи. Людей, которые это делают, нужно сдавать полиции.

Об этом пишет в фейсбуке глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошло 2 месяца с тех пор, как Киев оказался в относительной безопасности, и что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать", – написал он.

Фесик назвал такие действия подрывом обороноспособности города. И призвал тех, кто стал свидетелями подобных незаконных действий, информировать полицию или ГФТХ района. Обратиться к ним можно по телефону: +380 961166098.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Знайти цих підорів та скотчем голих до їжаків примотати
  • olele
    На блок-пости під Мелітополем рашисти виставляють пенсіонерів та бомжів

    У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.

    Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.

    - На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.

    Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.

    - Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
    https://t.me/operativnoZSU/27791
  • Dima30
    "але багажники перевіряють.."
    Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
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