В Киеве воруют блокпосты, - председатель Оболонской РГА Фесик
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Неизвестные разбирают блоки, забирают мешки с песком и противотанковые ежи. Людей, которые это делают, нужно сдавать полиции.
Об этом пишет в фейсбуке глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошло 2 месяца с тех пор, как Киев оказался в относительной безопасности, и что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать", – написал он.
Фесик назвал такие действия подрывом обороноспособности города. И призвал тех, кто стал свидетелями подобных незаконных действий, информировать полицию или ГФТХ района. Обратиться к ним можно по телефону: +380 961166098.