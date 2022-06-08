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В Николаеве билборды пустили на противотанковые ежи и конструкции для блиндажей

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В Николаеве билборды пустили на противотанковые ежи и конструкции для блиндажей
В городе уже убрали половину билбордов, работа продолжается.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время город очищен от около 300 билбордов. Их убрано почти 50% от общего количества в Николаеве. И работа будет продолжаться! Все, что демонтировано - стало противотанковыми ежами, конструкциями для блиндажей или насыпей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
  • Вячеслав Зубарєв
    Ще б в Києві їх попиляли б. Назавжди.
  • Валентина Саюн
    Яка, що місто готується до війни...Краще б плакати чим ракети
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