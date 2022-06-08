НАТО ошиблось, не предоставив Украине ПДЧ. Также ошибкой были слишком мягкие санкции за Крым, - экс-генсек Альянса Расмуссен
Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году организация согласилась, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не смогли договориться о предоставлении этим двум странам ПДЧ в альянсе.
"И этот раскол внутри НАТО направил неправильный сигнал Путину, который напал на Грузию через несколько месяцев в августе 2008 года", – сказал он.
Второй ошибкой, считает бывший генсек НАТО, была слабая реакция на аннексию Россией Крыма в 2014 году, когда были введены "мягкие" санкции. Это также, сказал он, создало у российского президента впечатление, что он "может почти без каких-либо затрат продолжать захватывать землю силой".
В то же время, Расмуссен отметил, что НАТО переоценило военный потенциал России.
"Несмотря на огромные инвестиции в военную технику и восстановление старых советских баз, мы видим очень слабую российскую армию. Остается выяснить, почему это так. Я думаю, что одной из причин может быть коррупция. Но другой просчет заключается в том, что мы недооценили жестокость и амбиции президента Путина", – сказал он.