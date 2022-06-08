Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Харьковщины, ранены по меньшей мере 3 человека, - ОВА

Утром 8 июня российские военные снова обстреляли населенные пункты Харьковской области, ранены по меньшей мере три гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной военной администрации в телеграме.

"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Харьковщины. По состоянию на данный момент травмированы три человека. Информация дополняется. В Харькове в районе Салтовки два человека получили осколочные ранения. Один мужчина получил ранение в селе Коробочкино, Чугуевского района", – говорится в сообщении.

Администрация призвала жителей не пренебрегать сигналами тревоги.

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