ГБР открыло уголовное производство против мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир"

ГБР расследует факт предательства мэра Святогорска, Владимира Бандуры, который публично поддержал оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Донецкой области. Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины.

"На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры", - говорится.

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Следователи ГБР начали в отношении мэра досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.