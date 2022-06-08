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Во Владивостоке подожгли военкомат

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Во Владивостоке подожгли военкомат
Двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в российском Владивостоке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медиазона".

Военкомат расположен в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в стену. Она загорелась, от огня пострадала обшивка.

Мужчины сбежали, а пламя погасили.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России подожгли не менее 18 военкоматов. Соответствующие заведения пылали в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве и Подмосковье, а также в Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.

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Топ комментарии

  • Анатолій Готич
    Пусте. Чекаю таке: "у москві підпалили кремль і луб'янку, дума горить теж". Оце буде гол!
  • Aleks_15
    когда то вывозили на север украинцев, там они и остались. Никто обратно их даже не попытался забрать. В 80х после окончания вузов специально отсылали украинцев на парашу, а кацапов в Украину. Так потом удивляются, почему сейчас среди населения так много сепарни. Глубокие корни их зарыты на кацапии.
  • Психиатрическая больница No1
    Владивосток(3раза), в военкомата пусть не гаснет огонёк
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