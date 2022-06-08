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Милованов призывает "максимизировать финансовые потоки в Украину", в то время как ОП продолжает блокировать конкурс на главу САП, - Шабунин

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Милованов призывает "максимизировать финансовые потоки в Украину", в то время как ОП продолжает блокировать конкурс на главу САП, - Шабунин
Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов призвал экспертов работать не над реформами, а над максимизацией финансовых потоков в Украину.

Об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Милованов в Facebook написал: "Все экономические и бизнес-эксперты и лидеры мнений сегодня должны работать над одной целью – максимизировать финансовую поддержку для Украины на время войны. Нет, не над реформами, не не над ссорами по налогам, учетными ставками, нет, не над критикой конкурентов, или над своим эго или карьерой. Задача одна – максимизировать финансовые потоки в Украину для того, чтобы выиграть войну".

Шабунин ответил советнику руководителя Офиса Президента: "Подскажи, то что Банковая продолжает блокировать завершение конкурса по САП - это помогает или мешает "максимизировать финансовые потоки в Украину"? Так что, может, ты все же ошибся с адресатами обращения?".

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Правильно, дайте денег и побольше, а что с ними делать мы разберёмся сами. Да, и отчёта об их использовании тоже не требуйте, у нас война, куда хотим туда и тратим...
  • Konsatntin Kotsan
    Без чиновников из Великобритании и США, которые будут в Киеве контролировать траты каждой копейки финансовой помощи ни копейки эта власть не должна получать!!!
  • мврина
    Може вам, козлам і самим щось почати робити! Приймати закони, які допоможуть нам стати Європейською Державою. Чи ви тільки ******* і ******* вмієте. Навіть не думайте, тварі, бо будете висіти аж бігом, народ не пробачить
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