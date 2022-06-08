Милованов призывает "максимизировать финансовые потоки в Украину", в то время как ОП продолжает блокировать конкурс на главу САП, - Шабунин

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов призвал экспертов работать не над реформами, а над максимизацией финансовых потоков в Украину.

Об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Милованов в Facebook написал: "Все экономические и бизнес-эксперты и лидеры мнений сегодня должны работать над одной целью – максимизировать финансовую поддержку для Украины на время войны. Нет, не над реформами, не не над ссорами по налогам, учетными ставками, нет, не над критикой конкурентов, или над своим эго или карьерой. Задача одна – максимизировать финансовые потоки в Украину для того, чтобы выиграть войну".

Шабунин ответил советнику руководителя Офиса Президента: "Подскажи, то что Банковая продолжает блокировать завершение конкурса по САП - это помогает или мешает "максимизировать финансовые потоки в Украину"? Так что, может, ты все же ошибся с адресатами обращения?".

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