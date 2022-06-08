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История о коррумпированности Украины была преувеличена, - Кулеба

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История о коррумпированности Украины была преувеличена, - Кулеба
Украина не является крайне коррумпированным государством. Если бы это было правдой, то страна не смогла бы так успешно сопротивляться российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснована. Доказательством тому является работа политиков и чиновников, оставшихся в стране после вторжения России.

"Может нам пора признать, что история о коррумпированности Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно настолько прямо пронизано коррупцией и его ничего, кроме коррупции, не интересует? Почему все государственные институции продолжают функционировать и вносить свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснован этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?", - отметил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба

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Топ комментарии

  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Так,Україна тотально-корумпована. Замість судової системи - судова мафія, яка покриває корупціонерів. Це потрібно визнати і змінити. Добре, що європейці це розуміють і бачать.
  • игор ємець
    Якби країна не була корумпована в нас були б Нептуни, вільхи, авіація,ППО та інше.
    І не потрібно було б навколішки стояти "дайте нам зброю, бо ми свою в асфальт закатали"
  • Aleksiey Ykropovich
    ТА ТИ ШО ?!!!
    Ще скажи що янєлох "борець з корупцією та олігархами" ....
    Вони реально ці з зеКОманди досі не зрозуміли що розвідка деяких країн працює краще ніж їх "освєдомітєлі"...
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