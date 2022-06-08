История о коррумпированности Украины была преувеличена, - Кулеба
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснована. Доказательством тому является работа политиков и чиновников, оставшихся в стране после вторжения России.
"Может нам пора признать, что история о коррумпированности Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно настолько прямо пронизано коррупцией и его ничего, кроме коррупции, не интересует? Почему все государственные институции продолжают функционировать и вносить свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснован этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?", - отметил глава МИД.
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