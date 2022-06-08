История о коррумпированности Украины была преувеличена, - Кулеба

Украина не является крайне коррумпированным государством. Если бы это было правдой, то страна не смогла бы так успешно сопротивляться российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснована. Доказательством тому является работа политиков и чиновников, оставшихся в стране после вторжения России.

"Может нам пора признать, что история о коррумпированности Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно настолько прямо пронизано коррупцией и его ничего, кроме коррупции, не интересует? Почему все государственные институции продолжают функционировать и вносить свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснован этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?", - отметил глава МИД.

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