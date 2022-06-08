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Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не разблокирует украинские порты, - глава МИД Италии Ди Майо

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Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не разблокирует украинские порты, - глава МИД Италии Ди Майо
Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на BBC.

"Блокировка экспорта зерна – это держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал Ди Майо после встречи с представителями средиземноморских стран и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он добавил, что определяющими станут несколько следующих недель.

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Топ комментарии

  • Дима Подлесный 4a8e3dca
    Вообще пах..ю
  • Болунгарвік Віталій
    це що для України зараз найбільша проблема?десятки тисяч загиблих- 20 відсотків території окуповано-нам ваша африка в голові?пішли ви всі на х-й-
  • Maksym Kovalchuk
    Їбіться і надалі в сраку в путлєром і підорашкой і буде вам протеїн, на якому трошки протягнете .
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