Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не разблокирует украинские порты, - глава МИД Италии Ди Майо

Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на BBC.

"Блокировка экспорта зерна – это держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал Ди Майо после встречи с представителями средиземноморских стран и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он добавил, что определяющими станут несколько следующих недель.

Также читайте: Если РФ не прекратит блокаду украинских портов, то должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко