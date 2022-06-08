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Украина ожидает от саммита НАТО чуда, но предпосылок для этого нет, - Кулеба

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Украина ожидает от саммита НАТО чуда, но предпосылок для этого нет, - Кулеба
Украина ожидает от саммита НАТО в Мадриде чудес, но предпосылок для этого нет, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что произойдет чудо. Если оно произойдет – я буду счастлив. Пока я предпосылок для этого не вижу. Имею в виду - именно относительно позиции НАТО по отношению к Украине", – отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что пока не видит каких-либо мощных решений, которые НАТО готовит для принятия на своем саммите, по Украине или черноморской безопасности.

По его словам, Украина обсуждает с Испанией формат участия в саммите НАТО.

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"По формату участия Украины в саммите мы работаем сейчас с Испанией, принимающим государством, и определяемся с оптимальным форматом, потому что у нас есть определенные ограничения, связанные с путешествиями, у них есть определенные ограничения, связанные с позицией Венгрии. Какой-то формат придумаем, что-то произойдет обязательно", - подчеркнул Кулеба.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Ви самі ці передумови і похєрілі за останні три роки.
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    за три роки можна було б і створити ці передумови...
    та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
  • Claudia Smith
    не Україна, а тупа зелена влада. ми вже нічого не очікуємо, після того, як ви похерили прописаний у конституції курс в НАТО. я особисто очікую, що нас усіх тепер параша уб'є, беззбройних(
    ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
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