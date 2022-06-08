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Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков

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Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков
Пока невозможно подготовить встречу президентов Путина и Зеленского.

Об этом в эфире Радио Маяк заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Ну і добре, нехай переговорами займаються виключно ЗСУ.
  • irenka ko
    ***** здохло?
  • Amber
    Ідіть , кацапи , на .... й , так як з вами домовлятися , це себе не поважати !
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