Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков
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Пока невозможно подготовить встречу президентов Путина и Зеленского.
Об этом в эфире Радио Маяк заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах", - сказал он.