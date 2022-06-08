Украинские семьи потеряют 1/4 бюджета, бедность может возрасти до 58%, - Всемирный банк
Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от шока доходов и повышения стоимости жизни будут составлять почти 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, по самому худшему сценарию, может достичь 58% в 2023 году", - отметил он.
По прогнозам, это подтолкнет еще миллионы людей к получению социальной помощи.
"Именно поэтому банк поддерживал и будет в дальнейшем поддерживать программу Гарантированного минимального дохода, в том числе посредством новой выплаты в размере $50 млн", - сообщил региональный директор ВБ.
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Он также напомнил, что ВБ готовится предоставить Украине ссуду почти в $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцам на период введения военного положения.