Горючее из Закарпатья отказываются отправлять в другие регионы Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы области Василия Микиту.
По его словам, все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.
"Это главный показатель персональной ответственности каждого предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - заявил Микита.
Для того чтобы обеспечить население топливом в достаточном количестве, руководство области постоянно общается с зарубежными партнерами и местным бизнесом.
Глава области Виктор Микита и заместитель председателя ОВА Василий Иванчо провели плановую встречу с представителями топливного сектора экономики, выполняющими все необходимые этапы для поставки топлива в регион. Пообщались с предпринимателями об объемах потребления нефтепродуктов, их поставках из стран ЕС.
"Важно, что наш бизнес имеет контракты с зарубежными компаниями, кроме того, сейчас грузовики с цистернами, следующие с горючим или за ним, проходят таможенный контроль вне очереди. Благодаря бизнесу нам удалось урегулировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, уменьшить очереди на автозаправочных станциях, помочь аграриям в приобретении горючего для проведения посевной. Вопросы, возникающие у предпринимателей, пытаемся решить в кратчайшие сроки, чтобы поставка топлива в Закарпатье была бесперебойной", - подчеркнул Василий Иванчо.