Оккупанты укрепляют позиции на Змеином и ищут варианты для высадки десанта, - Силы обороны юга Украины

Российские захватчики укрепляют боевые позиции на временно захваченном острове Змеиный и выискивают варианты высадки десанта на побережье Одесщины.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Корабельная группировка РФ пока не проявляет активности: пытается держать дистанцию ​​от побережья, помня о возможности огневого поражения подразделениями ВСУ, как это было с крейсером "Москва". Тем не менее, размещают вооружение и пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный", – отметила Гуменюк.

По ее словам, враг на острове уже установил несколько систем противовоздушной обороны, чтобы уберечь свои корабли от атак с берега.

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Кроме того, рашисты вывели к острову большие десантные корабли. Хотя десантная операция, анонсированная еще в начале полномасштабного вторжения, до сих пор не проведена, все же несколько попыток высадки были отбиты подразделениями ВСУ.

"Пока видим, что враг все еще выискивает варианты для проведения на побережье Одесщины или диверсионной, или десантной операции", - отмечают Силы обороны.

Гуменюк подчеркнула, что военнослужащие ВСУ уверенно обороняют северо-западное побережье Черного моря и призвала гражданских граждан не мешать Силам обороны выполнять свою работу.

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"Следует отдавать себе отчет, что побережье пока все еще является линией обороны и может быть использовано как врагом в качестве плацдарма для нападения на Украину, так и силами обороны для отражения нападения рашистов. Лучше будем отдыхать на побережье после победы над врагом", - подытожила Гуменюк.