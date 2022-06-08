Энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, вернули свет для тысяч жителей в районе Бахмута, - ДТЭК

Энергетики вернули свет жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области, которые более недели были без света из-за непрерывных вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В целом 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", - говорят в ДТЭК.

Также возобновлено электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, накануне подвергшихся обстрелам со стороны российских оккупантов.

Также читайте: За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 149 тысяч семей

Без света остается 313 населенных пунктов Донецкой области из-за того, что энергетики не могут провести там ремонты.

Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.