В большей части Украины учебный год должен начаться в режиме оффлайн, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Учебный год в Украине должен начаться офлайн в большей части страны. Наша задача – обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса", - подчеркнул глава правительства.
Этот вопрос обсудили на совещании с участием МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минрегиона и ГСЧС.
По данным Министерства образования и науки, в этом году готовятся пойти в первые классы до 400 тыс. детей.
Так, Шмыгаль поручил ГСЧС, Минрегиону и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.
"Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо. Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения. Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов. Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения. Обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо", - подытожил премьер.