Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле "50 на 50"
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На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали.
Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, отметили в министерстве.