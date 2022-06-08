Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель: Нет намека на самокритику
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Мельник отметил, что, к сожалению, в первом интервью Меркель после смены правительства не было и "намека на самокритику".
"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину", - сказал Мельник информационному агентству dpa.
Меркель защищала свой курс от жесткой критики в течение последних месяцев в разговоре с журналистом Александром Осангом во вторник вечером.
"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться", - сказала она.
Мельник возразил ей, отметив, что как тогда могло случиться, что Россия смогла начать самую "кровавую войну в Европе с 1945 года", когда политика Германии в отношении России "была такой крутой" в последние несколько десятилетий.
Нынешние заявления Меркель "вызывают большое сожаление", сказал посол.
"Потому что без честного, всестороннего пересмотра политики Германии по отношению к России абсолютно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", - отметил посол.