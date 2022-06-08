Новости • Война

На Закарпатье не отказываются отправлять горючее в другие регионы Украины, речь шла о местных предпринимателях, - ОВА

5 94227
На Закарпатье не отказываются отправлять горючее в другие регионы Украины, речь шла о местных предпринимателях, - ОВА
В Закарпатской ОВА сообщили, что местные предприниматели отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, наши тезисы не совсем правильно поняли".

1. Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня.
2. Речь шла о местных предпринимателях, для которых мы создали благоприятные условия для импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области.
3. В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.
4. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это важнее, а пытаемся сами закрывать потребность", - говорится в сообщении.

В обладминистрации подчеркнули, что ни о каких блокировках речи не было.

"Мы акцентируем на порядочности бизнеса, который в условиях войны отказывается от сверхприбылей", - подытожили в ОВА.

Напомним, ранее в Закарпатской ОВА сообщили, что топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горючее из Закарпатья отказываются отправлять в другие регионы Украины

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    В этом Закарпатье уже давно пора проводить антикриминиальную спецоперацию государственного масштаба и ставить точку на многолетней деятельности околограничных "бизнесменов" во главе с известными всей стране, но слегка подзабытыми, персонажами с фамилией на Б
  • YU ST
  • Tierre
    Все Закарпатське ТРО зараз на сході країни, на фронті. Тому харе вже зраду розганяти.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости