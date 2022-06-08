На Закарпатье не отказываются отправлять горючее в другие регионы Украины, речь шла о местных предпринимателях, - ОВА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, наши тезисы не совсем правильно поняли".
1. Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня.
2. Речь шла о местных предпринимателях, для которых мы создали благоприятные условия для импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области.
3. В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.
4. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это важнее, а пытаемся сами закрывать потребность", - говорится в сообщении.
В обладминистрации подчеркнули, что ни о каких блокировках речи не было.
"Мы акцентируем на порядочности бизнеса, который в условиях войны отказывается от сверхприбылей", - подытожили в ОВА.
Напомним, ранее в Закарпатской ОВА сообщили, что топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области.