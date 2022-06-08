Новости • Война

Оккупанты развернули "Искандеры" возле админграницы с Херсонщиной, - Минобороны

11 15729
Оккупанты развернули "Искандеры" возле админграницы с Херсонщиной, - Минобороны
Россия развернула ракетные комплексы "Искандер-М" вблизи админграницы с Херсонской областью.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сохраняется угроза нанесения врагом с территории оккупированного Крыма ракетных ударов.

Мотузяник уточнил, что в районе населенного пункта Мелководное, расположенного за 8 км до административной границы с Херсонской областью, оккупанты развернули ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М".

Он напомнил, что вражеские корабли продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. В частности, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка с приблизительным суммарным залпом до 36 ракет.

Читайте: Рашисты проводят в Херсонской области пропагандистский опрос, - ГУР МО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Evgen Karpenko
    Ну хоч по нормальним дорогам проїхались...
  • Jorge Dusiao
    ЗСУ то на що ви чекаєте якщо знаєте де і що розгорнули москалі. Пошліть їх срані іскандери вслід за російським військовим кораблем.
  • ден гуч
    Науя така інфа людям -хтось паніку нагнітає-((( Краще мовчки їх вїбати, їх там точки достають ! Не розумію Мотузяника ((( Люди і так розуміють що ракети будь де нас дістають а ці речники нагнітають -деморалізують.
    Краще говоріть правду про ситуацію на фронті та фінансуйте і створюйте норм військ резерв (((
    Таке враження що речники на стороні ворога.
    Про ОТРК Іскандер треба говорити коли вже знищили а є чим і вже знищували не один дивізіон !!!
    БАРДАК ******* ТВОРИТЬСЯ !!! ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА !!! БО так просто від такої кількості різної інф багато просто злітають з катушок !!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости