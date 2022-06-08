Оккупанты развернули "Искандеры" возле админграницы с Херсонщиной, - Минобороны

Россия развернула ракетные комплексы "Искандер-М" вблизи админграницы с Херсонской областью.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сохраняется угроза нанесения врагом с территории оккупированного Крыма ракетных ударов.

Мотузяник уточнил, что в районе населенного пункта Мелководное, расположенного за 8 км до административной границы с Херсонской областью, оккупанты развернули ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М".

Он напомнил, что вражеские корабли продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. В частности, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка с приблизительным суммарным залпом до 36 ракет.

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