Бывший "слуга народа" Ковалев стал предателем и принял участие в совещании с представителем Путина в Херсонской области
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Экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев провел встречу с представителем Кремля и подчеркнул: "Россия здесь навсегда".
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
На оккупированной Херсонщине Ковалев встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.
"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!", - пишет экс-"слуга народа".
По его словам, планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России со всеми инструментами поддержки действующих в РФ аграриев.
"Думаю, что скажу не только о себе, но и о других участниках встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает", - отметил он.
Ковалев добавил, что также обсуждался статус Херсонской области: "Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".