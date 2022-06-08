Бывший "слуга народа" Ковалев стал предателем и принял участие в совещании с представителем Путина в Херсонской области

Экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев провел встречу с представителем Кремля и подчеркнул: "Россия здесь навсегда".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

На оккупированной Херсонщине Ковалев встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!", - пишет экс-"слуга народа".

По его словам, планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России со всеми инструментами поддержки действующих в РФ аграриев.

"Думаю, что скажу не только о себе, но и о других участниках встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает", - отметил он.

Ковалев добавил, что также обсуждался статус Херсонской области: "Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

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