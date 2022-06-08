Кремль превратил поставки продовольствия в оружие и лжет в советском стиле, - президент Евросовета Мишель

Блокируя экспорт зерна через украинские порты, Россия пытается использовать продукты питания как оружие и намеренно провоцирует глобальный продовольственный кризис.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пленарном заседании Европарламента по итогам состоявшейся 30-31 мая специальной встречи глав государств и правительств стран ЕС.

"Россия использует еду как орудие войны, воруя зерно, блокируя порты и превращая фермерские угодья на поле боя. Более 20 миллионов тонн зерна - пшеницы и кукурузы - заблокированы ныне в Украине. Это подрывает глобальную продовольственную безопасность, приводит к повышению цен и глобальному голоду" , – заявил Мишель.

Он напомнил, что лидеры ЕС согласовали действия по поиску логистических решений по вывозу украинского зерна на глобальный рынок альтернативными путями. По его словам, глобальный голод является проблемой, касающейся каждого, поэтому ее решение требует тесного международного сотрудничества. ЕС активно работает над этим вместе с международными партнерами, включая G7 и Африканский Союз.

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"В Нью-Йорке несколько дней назад я встречался с Генеральным секретарем (ООН) Гутерришем, чтобы обсудить глобальную продовольственную безопасность и совместные усилия, чтобы добраться до заблокированного зерна в Одессе. Кремль превратил снабжение продовольствия в оружие и сопровождает свои действия распространением лжи в советском стиле. Мы должны объединить усилия, чтобы разоблачить эти фабрикации как сплошные россказни, в частности, на Глобальном Юге. Именно российские военные корабли и ракеты блокируют экспорт зерна, российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и убирать урожай", - заявил президент Евросовета.

Он подчеркнул: не существует никаких санкций ЕС, направленных против сельскохозяйственных товаров России, и об этом должны знать все страны, которые затронул искусственно созданный продовольственный кризис, и не разрешать кремлевской пропаганде обманывать их.

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Мишель напомнил, что два дня назад поднимал этот вопрос на заседании СБ ООН, где выразил солидарную поддержку ЕС по отношению к Украине и осудил зверства российских военных на ее территории.

"Послу России тогда не понравились мои слова и он вышел, потому что отказался посмотреть в глаза правде. Но мы не будем прекращать говорить правду. Мы не будем прекращать действия по поддержке Украины, не перестанем противостоять России с фактами", - заявил президент Евросовета.