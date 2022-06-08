Депутат Харьковского горсовета Черняк утверждает, что иностранцы, защищающие Украину, оказались "вне закона". В Генштабе говорят, что они – комбатанты
Черняк пишет об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Те иностранцы, которые в самые трудные и первые часы добровольцами приехали защищать Украину теперь находятся "вне закона". Ведь, несмотря на введение Президентом Украины безвизового въезда, 90-дневный срок пребывания для иностранцев в течение 180 дней так и остался неизменным. КМУ в конце мая сделал исключение только для иностранных журналистов", – написал он.
Черняк утверждает, что иностранные добровольцы и парамедики после 90 дней пребывания на войне в Украине оказались в статусе "нелегалов".
В Генеральном штабе ВСУ разъяснили статус иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в ВСУ.
"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении Генштаба.
Там также добавили, что этот статус наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.