Во Львове впервые в Украине будут учить на оператора дрона

Во Львове запустят первые в Украине курсы оператора дрона. Обучение будет проводиться на базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовский портал со ссылкой на пресс-службу Львовской областной военной администрации.

Сейчас на операторов дрона есть запрос в сельском хозяйстве, лесном секторе, сфере экологии, строительства, обороны, а также медиа. О перспективности профессии свидетельствует наличие вакансий рынка труда и размер заработной платы, которую предлагают на сайтах по поиску работы.Начинающим без опыта предлагают от 15 тыс. грн, а более опытным операторам – от 20 тыс. грн.

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Поэтому в областном департаменте образования взялись за подготовку новой учебной программы, благодаря которой можно получить эту профессию.

Отметим, что курсы оператора дрона, которые вводятся во Львовском высшем профессиональном училище компьютерных технологий и строительства, будут первой учебной программой в Украине. До сих пор ни одно заведение не готовило таких специалистов.

Для того чтобы запустить курсы, закупили современные квадрокоптеры. Сейчас преподаватели осваивают их, чтобы потом поделиться своими знаниями с учениками.

Все дроны приобрели в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза. На них потратили более 232 тысяч гривен.

Регистрации на курс пока нет. Об этом и других деталях областная администрация обещает сообщить позже.

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