Дуда отправляется в тур по странам Евросоюза, чтобы убедить дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента.
Отмечается, что вместе с Дудой должна отправиться и президент Словакии Зузана Чапутова, но из-за положительного теста на коронавирус она была вынуждена отменить поездку.
Сначала Дуда отправится в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего прибудет в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем глава Польши отправится в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".
Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.
"Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна – ред.) было успешным, и как преодолеть эту проблему", – пояснил президент Польши.
Как сообщалось, в мае лидеры Польши и Словакии заявили, что планируют совместными усилиями убеждать предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС те страны блока, которые сейчас колеблются по этому поводу.