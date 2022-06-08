СБУ должна заявить, что сделано для расследования государственной измены депутата от "Слуги народа" Ковалева, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что СБУ должна отчитаться о том, что было сделано после первых сигналов о государственной измене нардепа Алексея Ковалева.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в фейсбуке.

Бутусов отметил: "Слуга народа Алексей Ковалев, которого в апреле исключили из фракции, открыто перешел на сторону врага и теперь заявил, что Россия на Херсонщине навсегда.

Хочу напомнить, что после того как Ковалев переехал на оккупированную территорию и начал сотрудничество с россиянами, представители фракции Слуга народа сделали заявление, что по Ковалеву будет возбуждено дело о государственной измене.

Теперь после этих предательских заявлений СБУ должно заявить, что сделано для расследования? Кто именно согласовал назначение Ковалева депутатом Слуги народа в мажоритарный округ? Были ли у него связи в высших эшелонах власти? С кем? Нет ответов.

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Хотя, по неофициальным данным, в руководстве партии Слуга народа на мажоритарный округ Ковалева выдвинули кураторы избирательных списков на выборах в партии Сергей Трофимов и вице-спикер Александр Корниенко. Согласовал кандидатуру Ковалева непосредственно президент Владимир Зеленский.

Ковалев в Раде был членом неформальной "группы Павлика" - известного и приближенного к семье президента контрабандиста, против которого СНБО никаких санкций почему-то до сих пор не ввел, а офис Павлюка, как неоднократно показывали журналисты, находится в одном дворе с Офисом президента.

Все мы понимаем, что включили Ковалева на мажоритарку не просто так – а кто-то несколько весомый за это получил. И кто за это теперь должен понести ответственность".

Ждем, когда власти обнародуют результаты расследования, или ответят журналистам на запросы относительно расследования дела Ковалева".

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