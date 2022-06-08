Арахамия для суда подтвердил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, – The Times

Британское издание The Times сообщает, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Украины, руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции.

The Times имеет в распоряжении документы исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Благодаря содействию г-на Абрамовича (украинский и русский – ред.) делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, из-за которых смогли спасти более 400 000 человек."

Кроме того, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлеченным в процесс переговоров, а также в организации гуманитарной помощи", - говорится в письме Арахамии.

Также, в письме глава украинской группы на переговорах с Россией подчеркивает, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

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Юристы утверждают, что, мол, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гуманитарной помощи, поскольку юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным российским чиновником. Кроме того, они объясняют, что он не может путешествовать в страны ЕС, а значит, выполнять определенные функции по организации переговоров.

В исках к ЕС и Великобритании юристы российского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство пагубного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам. Авторы статьи The Times не предоставили деталей относительно того, когда Арахамия предоставил это письмо.

Кроме того, бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, якобы свидетельствующие, что он уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в целом в России.

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В иске они утверждают, что руководство ЕС ошибочно приписывает Абрамовичу его связи с Кремлем и поддержку российского вторжения в Украину. В то время как у российского олигарха, по их утверждениям, нет тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным и не получил никакой выгоды от российской аннексии Крымского полуострова или военного вторжения в 2022 году.