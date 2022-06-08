Путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя, - Кулеба

Россия остается сосредоточенной на войне, а не на дипломатии, называя несерьезным требование Президента Владимира Зеленского отойти за линию 24 февраля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия говорит, что требование президента Зеленского отойти за линию 24 февраля является "несерьезным". Это доказывает, что Россия остается сосредоточенной на войне, а не на дипломатии, и посылает четкое сообщение мира: путь России к столу переговоров лежит через поражение на поле боя", – отметил Кулеба.

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