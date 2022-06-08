Предложил присоединиться к проектам восстановления Украины, - Зеленский встретился с американским филантропом Баффетом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским филантропом, старшим сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета - Говардом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Рад приветствовать в Киеве Говарда Баффета. Ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную поддержку Украины. Предложил ему приобщиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания".

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