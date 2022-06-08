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Предложил присоединиться к проектам восстановления Украины, - Зеленский встретился с американским филантропом Баффетом

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Предложил присоединиться к проектам восстановления Украины, - Зеленский встретился с американским филантропом Баффетом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским филантропом, старшим сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета - Говардом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Рад приветствовать в Киеве Говарда Баффета. Ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную поддержку Украины. Предложил ему приобщиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания".

Читайте: Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Поки Порох пікапи купляє та всяко допомагає ЗСУ, цей покидьок вже гроші на велике крадівництво рахує...
  • ден гуч
    Спочатку перемогти і вижити потрібно !
  • esperansa002014
    Денег им в руки не давать!!!!
    Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
    Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
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