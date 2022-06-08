Нардеп от "Слуги народа" Безуглая предлагает Раде разрешить Минобороны создавать свои печатные СМИ

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безугла предлагает Верховной Раде разрешить Министерству обороны Украины создавать свои печатные средства массовой информации за счет средств государственного бюджета.

Соответствующий законопроект №7439 зарегистрирован в парламенте 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, в состав редакционной коллегии такого СМИ смогут входить пропорционально пресс-офицеры пресс-службы Минобороны, освещающие военную тематику журналисты, а также представители общественных организаций.

При этом информация, размещенная в таком печатном СМИ, должна "соответствовать действительности, быть проверенной и беспристрастной", а реклама программ политических партий, избирательных блоков, деятельности их руководителей и членов, имеющих агитационный характер, запрещается.

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Законопроект разработан для реализации положений указа президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного законом, с учетом необходимости продолжить функционирование печатных СМИ и редакций, учредителем которых являются Минобороны.

"В связи с введением военного положения в Украине и с учетом открытой вооруженной агрессии Российской Федерации в отношении Украины существует необходимость сохранения инструментов, позволяющих оперативно проводить информационную политику на территории Украины. Наличие печатных изданий, учредителями которых выступают органы сектора безопасности и обороны, является обычной практикой для демократических стран (ЕС, США, Канада и т.п.) с высокими стандартами защиты свободы слова, на которые ориентируется Украина", – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, согласно пункту 6 Доктрины информационной безопасности Украины, утвержденной указом Президента Украины, на Минобороны возложены задачи организации и обеспечения сопровождения информационными средствами выполнения задач обороны Украины, донесение достоверной информации до военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, в частности, через СМИ .

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