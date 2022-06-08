В Мариуполе больше всего тел погибших находят под развалинами "хрущевок", - Андрющенко

В Мариуполе почти под половиной многоэтажек находят по 50-100 тел погибших, больше всего - под развалинами "хрущевок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в Мариуполе продолжается работа по разбору завалов. По информации под каждыми двумя из пяти многоэтажек, находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых "хрущевок". Трупы свозят грузовиками в морг возле Метро или на бывшую базу "Щирого кума" на Левобережье. Если тела в не мумифицированном состоянии – везут прямо на один из двух мусорных полигонов. Бесконечный караван смерти", - написал Андрющенко.

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