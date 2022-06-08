Переговоры о мире с Россией не ко времени, - Госдеп США

Войны завершаются за столом переговоров, однако в случае с войной России в Украине такие переговоры, очевидно, не состоятся в ближайшее время, поэтому США будут делать все, чтобы усилить позиции Украины.

Так прокомментировала вопросы собственного корреспондента Укринформа в среду помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, комментарий (президента Байдена газете NYT – ред.) о том, что дипломатия завершает войны, очень важен. Он процитировал Президента Зеленского, который сказал, что в конце концов эта война будет завершена дипломатическим путем", - отметила Донфрид по просьбе уточнить , какую позицию занимают США по пути завершения войны в Украине.

Она подчеркнула: президент Байден ясно заявил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы усилить позиции Украины, когда она сядет за стол переговоров.

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"Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не вопрос близкого времени", - отметила представитель Госдепартамента США. В этом контексте она отметила, что пока нет никаких признаков, что Россия будет вести добросовестный диалог.

Донфрид также подтвердила позицию об избежании обсуждений украинского вопроса без Украины.

"Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности",- подчеркнула помощница госсекретаря США.

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Она напомнила, что с февраля этого года Соединенные Штаты предоставили Украине $6,3 миллиарда в качестве оборонной, гуманитарной и экономической помощи.

"Борьба Украина – это наша борьба. Это борьба всех нас за демократию и свободу. Поэтому мы будем держать курс вместе с народом Украины, потому что понимаем, что свобода не дается даром", - отметила Донфрид.

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